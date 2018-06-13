В оккупированном Крыму полностью погас свет

13 июня, 2018, 16:59

В оккупированном Россией Крыму днем 13 июня произошло отключение электричества и мобильной связи

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что отключение электричества произошло на территории всего полуострова. В Симферополе не работают светофоры, остановились троллейбусы. Некоторые учреждения и предприятия запустили генераторы.

Электричество отключилось между 15:00 и 15:30. О причинах отключения света в Крыму пока не сообщается. По предварительным данным, компания "Кубаньэнерго" объявила о "массовом техническом отключении" энергомоста в Крым.