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В оккупированном Крыму полностью погас свет

В оккупированном Россией Крыму днем 13 июня произошло отключение электричества и мобильной связи

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что отключение электричества произошло на территории всего полуострова. В Симферополе не работают светофоры, остановились троллейбусы. Некоторые учреждения и предприятия запустили генераторы.

Электричество отключилось между 15:00 и 15:30. О причинах отключения света в Крыму пока не сообщается. По предварительным данным, компания "Кубаньэнерго" объявила о "массовом техническом отключении" энергомоста в Крым.

  • Напомним, что в прошлый раз масштабное отключение света в Крыму произошло 27 февраля. Тогда без электроснабжения остались крупные населенные пункты на востоке оккупированного полуострова.
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