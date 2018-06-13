В МЗ объяснили "высокий" уровень радиации в молоке Ровенской области

13 июня, 2018, 12:59

Превышение уровня радиоактивного цезия в отдельных образцах молока Ровенской области связано с жесткими требованиями украинского законодательства

Об этом рассказал врач по радиационной гигиене Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Билоник, передает "Укринформ".

По словам Билоника, областные лабораторные центры МЗ Украины осуществляют радиационно-гигиенический мониторинг молока, картофеля и разных других продуктов собственных хозяйств и лесного хозяйства. Такие исследования проводятся в постоянном режиме, и превышение находят каждый год и каждый год в одних и тех же продуктах.

“Ничего нового здесь нет. В первую очередь это, конечно, продукты лесного хозяйства - черника и грибы, а также молоко. Ни в мясе, ни в картофеле, ни в зерне никаких превышений уже давно не оказывается. Это происходит из года в год в одних и тех же населенных пунктах, которые относятся к Чернобыльской зоне. Мы даже можем спрогнозировать, какие показатели будут на следующий год, и через какое время эти территории очистятся”, - отметил врач..

Одновременно Билоник подчеркнул, что в Украине действуют значительно более жесткие, чем в странах ЕС, требования к допустимой концентрации радиоактивных веществ в продуктах. Допустимые уровни загрязненности радионуклидами по молоку, которые есть в Украине, - 100 Бк/кг (беккерелей на килограмм). Это достаточно жесткие нормы, в то же время в Евросоюзе допускают и 370 Бк/кг и даже выше.

"После Чернобыльской катастрофы мы пошли на такие достаточно жесткие шаги. И большое количество молока, которое в Украине признается активным, не идет в употребление. Но в страны ЕС такое молоко могут ввозить. Австрия закупает, Польша и Прибалтика закупают наше молоко и перерабатывают на йогурты. По европейским нормам такой уровень допустимый, а по нашим - нет”, - говорит специалист.

Врач сообщил, что в случае необходимости граждане могут проверить продукты в областных лабораторных центрах МЗ Украины. Также в санитарно-ветеринарных лабораториях при рынках должны быть проведены соответствующие исследования тех продуктов, что продаются на этих рынках.