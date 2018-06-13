В МЗ объяснили "высокий" уровень радиации в молоке Ровенской области
Об этом рассказал врач по радиационной гигиене Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Билоник, передает "Укринформ".
По словам Билоника, областные лабораторные центры МЗ Украины осуществляют радиационно-гигиенический мониторинг молока, картофеля и разных других продуктов собственных хозяйств и лесного хозяйства. Такие исследования проводятся в постоянном режиме, и превышение находят каждый год и каждый год в одних и тех же продуктах.
“Ничего нового здесь нет. В первую очередь это, конечно, продукты лесного хозяйства - черника и грибы, а также молоко. Ни в мясе, ни в картофеле, ни в зерне никаких превышений уже давно не оказывается. Это происходит из года в год в одних и тех же населенных пунктах, которые относятся к Чернобыльской зоне. Мы даже можем спрогнозировать, какие показатели будут на следующий год, и через какое время эти территории очистятся”, - отметил врач..
Одновременно Билоник подчеркнул, что в Украине действуют значительно более жесткие, чем в странах ЕС, требования к допустимой концентрации радиоактивных веществ в продуктах. Допустимые уровни загрязненности радионуклидами по молоку, которые есть в Украине, - 100 Бк/кг (беккерелей на килограмм). Это достаточно жесткие нормы, в то же время в Евросоюзе допускают и 370 Бк/кг и даже выше.
"После Чернобыльской катастрофы мы пошли на такие достаточно жесткие шаги. И большое количество молока, которое в Украине признается активным, не идет в употребление. Но в страны ЕС такое молоко могут ввозить. Австрия закупает, Польша и Прибалтика закупают наше молоко и перерабатывают на йогурты. По европейским нормам такой уровень допустимый, а по нашим - нет”, - говорит специалист.
Врач сообщил, что в случае необходимости граждане могут проверить продукты в областных лабораторных центрах МЗ Украины. Также в санитарно-ветеринарных лабораториях при рынках должны быть проведены соответствующие исследования тех продуктов, что продаются на этих рынках.
- Напомним, ученые Эксетерского университета (Англия) и Украинского института сельскохозяйственной радиологии исследовали молоко Ровенской области и обнаружили образцы, где уровень радиоактивного цезия превышает норму.
- Впоследствии на эту информацию отреагировала Госпотребслужба и отметила, что в худших пробах молока в наиболее пораженных населенных пунктах Украины содержание радионуклидов вдвое меньше, чем допустимые нормы в ЕС.
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