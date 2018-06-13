В Киеве полицейские проводят обучение и просят горожан не паниковать

13 июня, 2018, 12:46

Полиция Киева проводит учения по задержанию злоумышленников и освобождению заложников

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападающих и освобождения мужчины: привлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.

Полицейские призывают горожан отнестись с пониманием к ситуации и не паниковать.