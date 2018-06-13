В Киеве полицейские проводят обучение и просят горожан не паниковать
13 июня, 2018, 12:46
Полиция Киева проводит учения по задержанию злоумышленников и освобождению заложников
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападающих и освобождения мужчины: привлечены все профильные службы", - говорится в сообщении.
Полицейские призывают горожан отнестись с пониманием к ситуации и не паниковать.
- Напомним, накануне, 12 июня, у правоохранителей также проходили обучение на Киевщине. По легенде, неизвестные со стрельбой ограбили инкассаторов в Вышгороде.
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