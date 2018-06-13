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В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги


фото: Поліція Харківщини
В Харькове злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги, которые в нем были

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 июня около 04:00 до Немишлянського отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", - говорится в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления.

Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к событию. Сумма денег, которыми завладели злоумышленники, неизвестно.

 

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