В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги
13 июня, 2018, 10:37
В Харькове злоумышленники взорвали банкомат и забрали деньги, которые в нем были
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"13 июня около 04:00 до Немишлянського отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", - говорится в сообщении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления.
Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к событию. Сумма денег, которыми завладели злоумышленники, неизвестно.
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