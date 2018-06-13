В Канаде показали "Киборгов". Лента помогла лучше понять войну на Донбассе
Об этом сообщает Укринформ.
Показ состоялся в кинотеатре "IMAX", расположенном рядом с парламентом страны.
Среди присутствующих на показе были украинские и иностранные дипломаты, канадские депутаты и чиновники, а также два десятка канадских военных, которые обучали украинских военнослужащих в рамках операции "UNIFIER".
По словам подполковника Кристофера Ривза, который возглавлял четвертую ротацию "UNIFIER", кинолента помогла ему и подчиненным лучше понять военный конфликт на Донбассе.
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Депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан отметил, что подобные мероприятия являются очень важными, поскольку позволяют повысить осведомленность канадцев относительно современных событий в Украине.
Также на показе были автор сценария фильма Наталья Ворожбит и продюсер Иванна Дядюра.
К организации кинопоказа, кроме Посольства Украины в Канаде, присоединился также Канадско-украинский кинофестиваль.
- Напомним, первый показ военной драмы состоялся в Мариуполе.
- В декабре фильм "Киборги" установил новый рекорд кассовых сборов за первый уикенд, собрав более 8 млн гривен.
- Через неделю кассовые сборы ленты удвоились и составили 15,7 млн гривен.
- В результате “Киборги” попали в топ-7 самых кассовых украинских фильмов 2017 года.
- Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что "Киборги" стали абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины.
- Американские зрители стоя аплодировали после премьерного показа украинской военной драмы “Киборги” в США.
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