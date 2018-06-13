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В Канаде показали "Киборгов". Лента помогла лучше понять войну на Донбассе

В столице Канады Оттаве состоялся премьерный показ художественного фильма украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги. Герои не умирают"

Об этом сообщает Укринформ.

Показ состоялся в кинотеатре "IMAX", расположенном рядом с парламентом страны.

Среди присутствующих на показе были украинские и иностранные дипломаты, канадские депутаты и чиновники, а также два десятка канадских военных, которые обучали украинских военнослужащих в рамках операции "UNIFIER".

По словам подполковника Кристофера Ривза, который возглавлял четвертую ротацию "UNIFIER", кинолента помогла ему и подчиненным лучше понять военный конфликт на Донбассе.

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Депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан отметил, что подобные мероприятия являются очень важными, поскольку позволяют повысить осведомленность канадцев относительно современных событий в Украине.

Также на показе были автор сценария фильма Наталья Ворожбит и продюсер Иванна Дядюра.

К организации кинопоказа, кроме Посольства Украины в Канаде, присоединился также Канадско-украинский кинофестиваль.

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