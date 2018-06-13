В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами на ЧМ-2018

13 июня, 2018, 17:32

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу

Об этом Плетнева заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Плетневой, такое поведение россиянок "приводит к рождению детей в неполных семьях".

"Даже если женятся, вывозят, потом она не знает, как оттуда (вернуться, - ред.). Затем ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые были бы гражданами России, которые бы строили хорошую семью", - сказала глава комитета Госдумы.

По словам Плетневой, Олимпиада-80 якобы привела к появлению в СССР множества матерей-одиночек.

"Что я могу сказать? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Эти дети потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то совсем. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", - добавила Плетнева.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.