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На Юге и Востоке завтра будет 33-градусная жара, на остальной территории - грозы


фото: ictv
14 июня в ряде областей Украины пройдут грозовые дожди, а в восточных и южных областях ожидается жаркая погода

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она напомнила, что вчера в западных областях, на Виннитчине и в Киевской области из-за осложнения погодных условий были обесточены ряд населенных пунктов.

14 июня остается высокая вероятность кратковременных дождей, которые будут переходить в ливни и сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра в западных, северных и центральных областях.

В южных и восточных регионах будет сухо, там могут пройти отдельные несущественные локальные дожди. Завтра там ожидается настоящая жара - в пределах 28-33 градусов.

Температура воздуха на остальной территории останется неизменной, лишь в западных областях станет прохладнее, ожидается 23-26 градусов.

В Киеве завтра также остается возможность кратковременного грозового дождя.

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