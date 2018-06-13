На Юге и Востоке завтра будет 33-градусная жара, на остальной территории - грозы
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она напомнила, что вчера в западных областях, на Виннитчине и в Киевской области из-за осложнения погодных условий были обесточены ряд населенных пунктов.
14 июня остается высокая вероятность кратковременных дождей, которые будут переходить в ливни и сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра в западных, северных и центральных областях.
В южных и восточных регионах будет сухо, там могут пройти отдельные несущественные локальные дожди. Завтра там ожидается настоящая жара - в пределах 28-33 градусов.
Температура воздуха на остальной территории останется неизменной, лишь в западных областях станет прохладнее, ожидается 23-26 градусов.
В Киеве завтра также остается возможность кратковременного грозового дождя.
- 12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов.
- По данным ГСЧС, сегодня в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра.
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