В Чечне отреагировали на песню российского комика, который поглумился над Кадыровым и ЧМ-2018

13 июня, 2018, 19:42

Глава Чеченской республики и министр печати и информации прокомментировали песню Семена Слепакова, где комик высмеял проведение Чемпионата мира по футболу в России

Об этом сообщают российские СМИ.

Несколько дней назад комик Семен Слепаков опубликовал на платформе YouTube ролик с песней, где высмеял предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 в России.

В песне Слепаков описывает ситуацию, как президента Чечни Рамзана Кадырова срочно назначают главным тренером российской сборной по футболу. Далее глава Чечни ставит перед футболистами задачу непременно выиграть чемпионат, параллельно угрожая физической расплатой.

На ролик отреагировал сам Рамзан Кадыров в своем канале Telegram.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне нет чувства юмора, оно ведь не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все хорошо, он же наш, с Кавказа", - написал Кадыров.

Тем временем министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что юмор Слепакова "низкого качества".

"У Рамзана Ахматовича очень хорошее чувство юмора, и уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не будет. Но от себя скажу, что Семену не лишнее было бы извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал остряка на этот перл", - заявил Умаров.