 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Африке вымирают старые баобабы, - ученые


фото: naked-science
Ученые заявили о том, что большая часть самых старых и могучих баобабов Африки, возраст которых оценивается в несколько тысяч лет, вымерли за последнее время

Исследователи обратили внимание на этот факт почти случайно, в ходе работ по определению возраста старейших деревьев с помощью метода радиоуглеродного датирования, сообщает Naked science.

Из-за особенностей роста и отсутствия обычных годовых колец традиционные подходы к выяснению возраста баобабов бесполезны. Дерево растет одиночным стволом, однако, окрепнув, начиная с 1000-летнего возраста выпускает новые, которые поднимаются от корней по кругу и срастаются, образуя новый, единый и полый ствол.

С 2005 года исследователи изучили около 60 крупных деревьев, 10-20 из которых особенно выделялись внушительными размерами и возрастом. Например, возраст баобаба Sunland превышал две тысячи лет. Именно в этой группе смертность оказалась особенно высокой: Sunland погиб в 2017-м, а предыдущий рекордсмен Panke — в 2011-м, прожив почти 2,5 тысячи лет. Всего же за последние 12 лет умерли семь из 13 старейших и пять из шести крупнейших баобабов.

Авторы связывают их гибель с глобальным потеплением, ростом температуры и все более жесткими засухами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать