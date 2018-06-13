В Африке вымирают старые баобабы, - ученые

13 июня, 2018, 18:00

Ученые заявили о том, что большая часть самых старых и могучих баобабов Африки, возраст которых оценивается в несколько тысяч лет, вымерли за последнее время

Исследователи обратили внимание на этот факт почти случайно, в ходе работ по определению возраста старейших деревьев с помощью метода радиоуглеродного датирования, сообщает Naked science.

Из-за особенностей роста и отсутствия обычных годовых колец традиционные подходы к выяснению возраста баобабов бесполезны. Дерево растет одиночным стволом, однако, окрепнув, начиная с 1000-летнего возраста выпускает новые, которые поднимаются от корней по кругу и срастаются, образуя новый, единый и полый ствол.

С 2005 года исследователи изучили около 60 крупных деревьев, 10-20 из которых особенно выделялись внушительными размерами и возрастом. Например, возраст баобаба Sunland превышал две тысячи лет. Именно в этой группе смертность оказалась особенно высокой: Sunland погиб в 2017-м, а предыдущий рекордсмен Panke — в 2011-м, прожив почти 2,5 тысячи лет. Всего же за последние 12 лет умерли семь из 13 старейших и пять из шести крупнейших баобабов.

Авторы связывают их гибель с глобальным потеплением, ростом температуры и все более жесткими засухами.