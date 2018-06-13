Украинцы покорили американское шоу талантов 3D-танком. Как это выглядело

13 июня, 2018, 15:21

Украинская команда с номером The Escape получила четыре "да" от звездных судей американского шоу America's Got Talent

Соответствующее видео появилось в YouTube.

Хореограф Константин Томильченко выполнил фантастический танец в "трех измерениях" на сцене 13-го сезона America's Got Talent. Номер украинцев назывался The Escape, что на русский переводится как "Побег".

Издание "Новое время" сообщает, что над номером работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment и компания PROFI LTD.

По словам исполнителя номера и его режиссера-постановщика Константина Томильченко, танец возник как творческий эксперимент, работа над которым началась еще в апреле 2017 года.

"Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно”, - рассказал Томильченко.

"Это как путешествие в будущее. Это было безупречно", - высказался один из членов жюри Саймон Ковелл.