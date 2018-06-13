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Тереза Мэй призвала к расширению санкций против России


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на ужесточении санкций против России на саммите лидеров ЕС

Об этом сообщает Reuters.

"Я буду настаивать на дальнейшем неуклонном соблюдении антироссийских санкций. На самом деле, по моему мнению, в некоторых сферах эти санкции должны быть и расширенными", - подчеркнула британская премьер.

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