Тереза Мэй призвала к расширению санкций против России
13 июня, 2018, 15:35
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на ужесточении санкций против России на саммите лидеров ЕС
Об этом сообщает Reuters.
"Я буду настаивать на дальнейшем неуклонном соблюдении антироссийских санкций. На самом деле, по моему мнению, в некоторых сферах эти санкции должны быть и расширенными", - подчеркнула британская премьер.
- Напомним, 2 мая СНБО ввела санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины.
- 18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года о введении новых санкций в отношении России.
- 11 июня власти США добавили к санкционному списку еще трех граждан России и пять компаний, которые связаны с РФ.
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