Стало известно, как проголосовала Украина на выборах хозяев ЧМ-2026 по футболу

13 июня, 2018, 16:37

В ФИФА сообщили, за кого проголосовали делегаты национальных федераций во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2026 года

Представитель Украины отдал свой голос за совместную заявку США, Канады и Мексики, которая в итоге и победила на выборах, сообщает официальный сайт ФИФА.

Федерация футбола Украины бойкотировала конгресс ФИФА в Москве, однако делегировала право голоса временно поверенному Украины в России Руслану Нимчинскому, чтобы обезопаситься от возможных санкций со стороны международной федерации.

США, Канаду и Мексику поддержали 134 национальные федерации, заявка Марокко набрала 65 голосов. Воздержались Куба, Испания и Словения, а Иран участия в выборах не принимал.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году станет крупнейшим в истории и соберет 48 команд. Матчи пройдут сразу в 23 городах - мексиканских Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее, канадских Эдмонтоне, Торонто, Монреале, и американских Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилле, Атланте, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.