Стало известно, как проголосовала Украина на выборах хозяев ЧМ-2026 по футболу
Представитель Украины отдал свой голос за совместную заявку США, Канады и Мексики, которая в итоге и победила на выборах, сообщает официальный сайт ФИФА.
Федерация футбола Украины бойкотировала конгресс ФИФА в Москве, однако делегировала право голоса временно поверенному Украины в России Руслану Нимчинскому, чтобы обезопаситься от возможных санкций со стороны международной федерации.
США, Канаду и Мексику поддержали 134 национальные федерации, заявка Марокко набрала 65 голосов. Воздержались Куба, Испания и Словения, а Иран участия в выборах не принимал.
Чемпионат мира по футболу в 2026 году станет крупнейшим в истории и соберет 48 команд. Матчи пройдут сразу в 23 городах - мексиканских Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее, канадских Эдмонтоне, Торонто, Монреале, и американских Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилле, Атланте, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.
- Ранее в Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м - США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.
- Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, раньше они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.
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