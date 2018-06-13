 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США обвинили россиян в обходе санкций против Сирии


фото: AP
Министерство юстиции США объявило об обвинениях пятерым россиянам и трем сирийцам в отмывании нескольких миллионов долларов в пользу российской компании, которая находится под американскими санкциями

В заявлении американского Минюста говорится, что обвинения связаны, в частности, с поставкой авиационного топлива в Сирию и переводом средств в Сирию.

Обвинение предъявлено сотрудникам российской компании Совфрахт Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю Совфрахта Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если в отношении фигурантов примут обвинительный приговор, им будет грозить тюремное заключение на срок до 25 лет, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно сейчас находятся обвиняемые и когда предстанут перед судом.

В сентябре 2016 года Минфин США ввел в отношении Совфрахта ограничения за нарушение режима санкций против Крыма. Компании, в частности, запретили проводить долларовые операции без особого разрешения властей США. В мае 2017 года США заблокировали два перевода на сумму почти 3 миллиона долларов, связанных с поставками в Сирию авиационного топлива.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать