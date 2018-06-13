США обвинили россиян в обходе санкций против Сирии

13 июня, 2018, 15:46

Министерство юстиции США объявило об обвинениях пятерым россиянам и трем сирийцам в отмывании нескольких миллионов долларов в пользу российской компании, которая находится под американскими санкциями

В заявлении американского Минюста говорится, что обвинения связаны, в частности, с поставкой авиационного топлива в Сирию и переводом средств в Сирию.

Обвинение предъявлено сотрудникам российской компании Совфрахт Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю Совфрахта Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если в отношении фигурантов примут обвинительный приговор, им будет грозить тюремное заключение на срок до 25 лет, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно сейчас находятся обвиняемые и когда предстанут перед судом.

В сентябре 2016 года Минфин США ввел в отношении Совфрахта ограничения за нарушение режима санкций против Крыма. Компании, в частности, запретили проводить долларовые операции без особого разрешения властей США. В мае 2017 года США заблокировали два перевода на сумму почти 3 миллиона долларов, связанных с поставками в Сирию авиационного топлива.