Сколько весит Млечный Путь: ученые опубликовали новые данные
Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.
Согласно этой новой оценке, на видимую материю - звезды, облака межзвездного газа и пыли, приходится лишь 15% массы Млечного Пути, все остальное - темная материя, распределенная по периферии - в гало галактики.
В отличие от других исследователей, которые вычисляют массу Млечного Пути, авторы новой работы отталкивались не от скорости движения галактик-спутников и изменения их положения относительно Земли, а от момента импульса - физической величины, которую определяют расстояния между объектами и их скорость.
Галактики-спутники вращаются по эллиптическим орбитам, ускоряясь на участках, расположенных ближе к центру Млечного Пути, и замедляясь по мере удаления. В отличие от скорости движения по орбите, момент импульса не меняется, поэтому авторы работы полагают, что их оценка может быть точнее предыдущих.
Дополнительно уточнить массу нашей галактики можно будет, когда поступят новые данные от новых приборов; астрофизики возлагают большие надежды на космическую обсерваторию Gaia, что четыре года назад вышла на расчетную орбиту и LSST (Large Synoptic Survey Telescope, Большой Обзорный Телескоп).
Масса галактики, по новой оценке, составляет 0,96 триллиона масс Солнца; другие оценки давали и больше, и меньше - от 700 миллиардов до двух триллионов солнечных масс; подтвердились также старые расчеты, которые говорят о том, что ближайшая к нам галактика Андромеда массивнее нашей.
Новую оценку проверили на компьютерной модели - симуляции Вселенной, состоящей из 20 тысяч галактик, которые напоминают нашу, и еще 90 тысяч галактик-спутников, которые вращаются вокруг них.
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