Сестра Сенцова рассказала, как он попал в реанимацию

13 июня, 2018, 23:14

8 июня Олега Сенцова увозили в реанимацию. Сейчас он в медчасти колонии и прекращать голодовку не собирается, рассказала сестра политзаключенного Наталья Каплан

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно", — говорит она.

Каплан сообщает, что в пятницу, 8 июня, на 26-й день голодовки, Сенцова забирали в реанимацию, сейчас он продолжает свою голодовку в медчасти.

"Пока неизвестно, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Олег о здоровье мне ничего не сообщал. Сдаваться не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодание тоже", — говорит Каплан.