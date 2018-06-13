Сестра Сенцова рассказала, как он попал в реанимацию
13 июня, 2018, 23:14
8 июня Олега Сенцова увозили в реанимацию. Сейчас он в медчасти колонии и прекращать голодовку не собирается, рассказала сестра политзаключенного Наталья Каплан
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
"О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно", — говорит она.
Каплан сообщает, что в пятницу, 8 июня, на 26-й день голодовки, Сенцова забирали в реанимацию, сейчас он продолжает свою голодовку в медчасти.
"Пока неизвестно, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Олег о здоровье мне ничего не сообщал. Сдаваться не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодание тоже", — говорит Каплан.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев.
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