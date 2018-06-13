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Сенцов из тюрьмы помогает в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы


фото: AP Photo
Украинский политзаключенный Олег Сенцов в российской тюрьме принимает участие в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы

Об этом украинская кинопродюсерка подруга Сенцова Анна Паленчук, передает UA.TV.

"Пьеса самом деле фантастическая, она утопическая. Каждый образованный человек знает роман Джорджа Оруэлла «1984», и пьеса Олега Сенцова больше поражает, чем тот роман ", - рассказала Паленчук.

Сенцов писал пьесу до заключения, а правил уже в тюрьме. Герои произведения не имеют имен, а только номера - от 1 до 10. В вымышленном мире главным является Ноль. Среди других персонажей - часовые, которые говорят номерам когда есть, ложиться спать, бегать. Вся жизнь номеров подчинена строгим правилам, но в один момент порядок ломается.

В мире появляется младенец, которого называют 11, и он помогает другим почувствовать эмоции. После этого цифры решают пойти против правил.

"Пьеса действительно пророческая. Для меня она об обществе, которое живет в условных правилах, которые придумал один человек. Для нас эта пьеса также близка, это констатация того, чтобы мы помнили, в каком режиме мы могли бы жить, если бы не воля народа, если бы не Майдан, который смог остановить этот режим, что на нас надвигался ", - говорит кинопродюсер.

В работе над постановкой пьесы дает свои рекомендации, вносит коррективы по переписке.

"Кроме того, у меня возникла идея сделать экранизацию пьесы, написала об этом Олегу - ему идея понравилась. Я его приобщаю к тому, чтобы он вместе с нами об этом думал, пишу в письмах, как это будет выглядеть, кто может играть, а он мне отвечает, пишет о декорациях, костюмах. Мы в постоянной творческой коллаборации. Я понимаю, что моя задача сейчас - поддерживать его постоянным погружением в работу над его собственной пьесой ", - рассказывает Анна Паленчук.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов  обьявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, находящихся в России и аннексирована Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенного.
  • Вместе с Сенцов стали отказываться от пищи еще трое  украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
  • По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
  • Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
  • Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
  • 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с неизменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой.
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