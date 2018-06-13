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Савченко написала письмо Путину: просит помиловать украинских политзаключенных "для мира между Украиной и Россией"

Нардеп Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО, написала письмо президенту России Владимиру Путину

В письме она попросила пощадить украинских политзаключенных, говорится на странице Савченко в Facebook.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, не может не заставить меня обратиться лично к Вам посредством открытого письма, с искренней просьбой освободить граждан Украины любым правовым способом", - говорится в письме Савченко.

В письме сказано, что Савченко не совершала преступлений против Российской Федерации. Савченко называет возможное освобождение украинских политзаключенных "жестом доброй воли Главы Российской Федерации".

"Я прошу Вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен, что для Российской Федерации является важным, исходя из Ваших заявлений", - пишет Савченко.

В конце письма Савченко пишет, что "уверена в том, что украинский и российский народы будут жить в мире".

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев.
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