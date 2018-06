Российская журналистка опозорилась во время интервью с испанцем, который критиковал Краснодар

13 июня, 2018, 14:20

Россиянка опозорилась из-за своего английского во время интервью с испанским журналистом Альфредо Паскуалем, который критиковал Краснодар

Журналистка сайта "Кубанские новости" опозорилась знанием английского языка, попробовав пообщаться с представителем испанского издания El Confidencial Альфредо Паскуалем. Запись интервью выложили в YouTube.

Накануне испанец написал разгромную статью о Краснодаре, раскритиковав пробки, грязные улицы и незнание местными жителями английского языка.

Женщина пыталась расспросить Паскуаля, почему ему не нравится Краснодар, но лишь повеселила пользователей сети уровнем своего английского.

Сообщается, что интервью с Альфредо Паскуалем вышло на сайте "Кубанских новостей", но сразу было убрано с сайта.

Excuse me, are you from Spain? (Извините, вы из Испании?)

- Yes (Да).

- Do you know Diego Pascual? (Вы знаете Диего Паскуаля?).

- Diego Pascual?

- Да. From newspaper "Эль Конфиденсиньял" (название издания произнесено с ошибкой).

- Alfredo, Alfredo Pascual. It's me. (Альфредо, Альфредо Паскуаль. Это я).

- You? (Вы?).

- Yes. (Да).

- Who is Alfredo Pascual? (Кто такой Альфредо Паскуаль?).

- Испанец показывает женщине свой именной бейдж

- А, вас! Say me please why you do not like Краснодар? (А, вы! Скажите мне пожалуйста, почему вам не нравится Краснодар?).

- I'm writing now, can we talk later? (Я сейчас пишу, мы можем поговорить позже?).

- А, нет, сити Краснодар. You but wright in Krasnodar very, very hard traffic. (Вы пишете, но в Краснодаре очень-очень тяжелый трафик).

- Yes, because there is traffic jam always! (Да, потому что всегда пробки). Я работаю. Вы меня снимаете? (Показывает на камеру) Да? Зачем?

- No? (Нет?).

- Why are you recording me? (Зачем вы меня снимаете?).

- It's my редактор... say me doing interview with you. (сказал мне сделать интервью с вами) You do not like Краснодар? (Вам не нравится Краснодар?).

- I like Краснодар, why not? (Мне нравится Краснодар, почему нет?).

- Ну, but you writing in Krasnodar traffic, no history. (Вы пишете, что в Краснодаре пробки, нет истории).

- No, I did not write anything about history. I've said there is a lot of traffic, and it's true. No more. (Нет, я ничего не писал про историю. Я сказал, что здесь большие пробки, и это правда. Ничего больше).

- How long in Krasnodar? How long day? (Как долго в Краснодаре? Как длинный день?).

- Three days. Which media are you working? (Три дня. В каком СМИ вы работаете?).

- My newspaper Кубань News (моя газета «Кубанские новости»). It's local press (это местная пресса).

- Ок. I'm working. Maybe we can talk later? (Я работаю. Может, мы можем поговорить позже?).

- Ok, thank you very much. (Ок, спасибо).