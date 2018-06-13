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Россия должна вывести войска и освободить политзаключенных, - заявление ПА Украины и Польши

Парламентская ассамблея Украины и Польши призвала Россию немедленно прекратить агрессию и освободить украинских политзаключенных

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам X заседания Парламентской ассамблеи двух стран, сообщает "Укринформ".

Таким образом, по результатам заседания 12 июня, стороны призывают Россию немедленно прекратить вооруженную агрессию против Украины, в том числе прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

"(Страны - ред.) выражают серьезную обеспокоенность отсутствием прогресса по прекращению вооруженной агрессии России против Украины, которую Россия сознательно продолжает",- указано в документе.

Также в заявлении призывают мировое сообщество усилить давление на страну-агрессора, которая "своими агрессивными и противоправными действиями создает серьезную угрозу для международного мира и безопасности", а также требуют "освободить граждан Украины, безосновательно заключенных в российских тюрьмах".

Тем временем Россия должна вывести свои войска и вооружение из оккупированных территорий, прекратить атаки на представителей СММ и прекратить финансирование и вооружение своих оккупационных администраций.

"Обе страны считают, что “Северный поток-2” является политическим проектом, который угрожает не только европейской энергетической безопасности, но также солидарности на европейском континенте”,- подытожили в заявлении.

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