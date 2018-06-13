"Войдите в мой разум": появился трейлер документальной ленты о Робине Уильямсе

13 июня, 2018, 13:21

В сеть выложили первый трейлер документального фильма о легендарном комике Робине Уильямсе, совершившем самоубийство в 2014 году

Соответствующее видео выложил на платформу YouTube сервис HBO.

"Смешной, интимный и сердечный портрет одного из самых любимых и самых изобретательных комиков в мире. Фильм “Робин Уильямс: Войдите в мой разум” в основном рассказывает о юмористе его собственными словами и празднует вклад Уильямса в комедии и культуры из диких дней конца 1970-х годов до его смерти в 2014 году”, - описывает ленту HBO.

Режисом фильма стала Марина Зенович, которая ранее работала над документалкой о Романе Полянски. Известно, что кроме старых записей актера, в кадре также будут его знаменитые друзья - Билли Кристал, Вупи Голдберг, Дэвид Леттерман и Стив Мартин.