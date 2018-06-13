"Укрзализныця" будет повышать цены на билеты в зависимости от пиковых периодов

13 июня, 2018, 12:24

Укрзализныця повысит цены на пассажирские перевозки в зависимости от пиковых периодов, когда много людей пользуются услугами компании

Об этом сообщили в "УЗ", передает УНИАН.

Речь идет о том, что стоимость билетов на незначительную сумму будут повышать без согласования с министерствами и Государственной регуляторной службой. Такие полномочия дает приказ Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года.

"Приказом №170 Министерства определены 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дорожать на 7%, а в определенные периоды действует коэффициент меньше 1", - говорится в сообщении госкомпании.

Пресс-служба УЗ предоставила таблицу коэффициентов индексации. Согласно ей, самые высокие коэффиценты индексации находятся в период с 25 по 30 декабря - 1,1. То есть, стоимость билетов дорожает на 10%. Летом дорожает 7%.

Также, самые низкие коэффиценты индексации приходятся на 31 декабря - 0,7 и 9 мая - 0,8.

Отмечается, что на цену билета влияет и день недели, в который пассажир собирается ехать. Эти коэффициенты касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов. Так, коэффицент регулирования стоимости проезда в понедельник, четверг, субботу составляют 1,0. Во вторник и среду - 0,9. В пятницу и воскресенье - 1,1.

Вместе с тем в поездах "Интерсити+" коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели незначительно отличается. В понедельник, вторник и среду - 1,0. В четверг и субботу - 0,9. В пятницу и воскресенье - 1,1.