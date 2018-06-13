 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Будто вернулась к жизни": итальянский депутат впервые за 15 лет показала лицо


фото: The Guardian
Итальянский депутат, которой пришлось баллотироваться в парламент анонимно из-за угроз мафии, впервые за длительное время показала свое лицо общественности

Об этом сообщает The Guardian.

Пьерра Аелло родилась в Партанне, на западе Сицилии. В возрасте 14 лет ее выдали замуж за сына мафиози. В 1991 году она стала свидетелем убийства собственного мужа от рук двух наемников.

"У нас была пиццерия. Одним вечером в зал вошли двое мужчин. Они посмотрели на моего мужа и выстрелили. Он упал передо мной, покрытый кровью", - рассказала Аелло.

Читайте также: Виталий Портников: в Италии к власти приходят враги Европы

С тех пор ее жизнь постоянно была в опасности. Решив свидетельствовать против нападавших, женщина стала полицейским информатором. Ее показания привели к аресту нескольких бандитов. Впоследствии Пьерру разместили в программу защиты свидетелей, где она "была вынуждена жить, как заключенная". Ей пришлось изменить свое имя и покинуть Сицилию.

Однако в прошлом году Аелло решила вернуть контроль над своей жизнью и баллотировались в итальянский парламент как кандидат от пророссийской популистской партии “Движение пяти звезд”.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты

Во время политической кампании женщина не могла публично показать свое лицо, не могла фотографироваться или свободно проводить агитационные мероприятия на городских площадях. Она часто носила вуаль, чтобы прикрыть лицо, и стала известной как "кандидат без лица". У нее была одна цель: показать депутатам ужасные условия жизни тех, кто готов свидетельствовать против мафии.

После 15 лет жизни с прикрытым лицом Аелло впервые дала интервью и позировала для фото.

"Я как будто вернулась к жизни. В этот конкретный момент я чувствую себя абсолютно свободной. Сегодня я могу, наконец, посмотреть миру в лицо, не боясь показать свое", - заявила депутат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать