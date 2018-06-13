"Будто вернулась к жизни": итальянский депутат впервые за 15 лет показала лицо

13 июня, 2018, 18:54

Итальянский депутат, которой пришлось баллотироваться в парламент анонимно из-за угроз мафии, впервые за длительное время показала свое лицо общественности

Об этом сообщает The Guardian.

Пьерра Аелло родилась в Партанне, на западе Сицилии. В возрасте 14 лет ее выдали замуж за сына мафиози. В 1991 году она стала свидетелем убийства собственного мужа от рук двух наемников.

"У нас была пиццерия. Одним вечером в зал вошли двое мужчин. Они посмотрели на моего мужа и выстрелили. Он упал передо мной, покрытый кровью", - рассказала Аелло.

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С тех пор ее жизнь постоянно была в опасности. Решив свидетельствовать против нападавших, женщина стала полицейским информатором. Ее показания привели к аресту нескольких бандитов. Впоследствии Пьерру разместили в программу защиты свидетелей, где она "была вынуждена жить, как заключенная". Ей пришлось изменить свое имя и покинуть Сицилию.

Однако в прошлом году Аелло решила вернуть контроль над своей жизнью и баллотировались в итальянский парламент как кандидат от пророссийской популистской партии “Движение пяти звезд”.

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Во время политической кампании женщина не могла публично показать свое лицо, не могла фотографироваться или свободно проводить агитационные мероприятия на городских площадях. Она часто носила вуаль, чтобы прикрыть лицо, и стала известной как "кандидат без лица". У нее была одна цель: показать депутатам ужасные условия жизни тех, кто готов свидетельствовать против мафии.

После 15 лет жизни с прикрытым лицом Аелло впервые дала интервью и позировала для фото.

"Я как будто вернулась к жизни. В этот конкретный момент я чувствую себя абсолютно свободной. Сегодня я могу, наконец, посмотреть миру в лицо, не боясь показать свое", - заявила депутат.