Президент Македонии не подпишет соглашение о новом названии страны
13 июня, 2018, 21:27
Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны
Об этом сообщает "Европейская правда".
По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.
"Это вредная сделка, которая является уникальной для истории человечества, она является неуместной и неприемлемой для меня, она нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства", - сказал Иванов.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о сделке. Однако встреча длилась всего две минуты.
- Напомним, Греция и Македония договорились о том, что бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию.
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