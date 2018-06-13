Президент Македонии не подпишет соглашение о новом названии страны

13 июня, 2018, 21:27

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны

Об этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Это вредная сделка, которая является уникальной для истории человечества, она является неуместной и неприемлемой для меня, она нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства", - сказал Иванов.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о сделке. Однако встреча длилась всего две минуты.