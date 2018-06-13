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Правительство предоставило льготы на лекарства для пострадавших активистов Майдана


фото: ictv
Кабинет министров принял решение о предоставлении пострадавшим участникам Революции Достоинства прав на льготы, предусмотренные для участников боевых действий

Об этом сообщает пресс-центр правительственного портала.

Таким образом, чиновники одобрили постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 г. № 1303".

Им приведено в соответствие с требованиями закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" постановление правительства от 17.08.1998 г. № 1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний".

Это постановление дополняет категорию "пострадавший участник Революции Достоинства" перечнем групп населения, которым лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях в случае амбулаторного лечения.

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