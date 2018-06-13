Правительство поручило провести аудит Антимонопольного комитета
Об этом сообщает Правительственный портал.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня.
"Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - заявил министр Кабмина Александр Саенко.
Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и тому подобное.
"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органов местного самоуправления и сделаем детальный ее анализ, после чего представим на Правительстве результаты такой проверки", - добавил Саенко.
- В сентябре 2017 года Гройсман заявлял, что правительство будет поднимать вопрос относительно увольнения руководства АМКУ, если обнаружит нарушения в работе.
- Впоследствии премьер отметил, что коррупционная деятельность Антимонопольного комитета угрожает государству.
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