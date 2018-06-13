Правительство поручило провести аудит Антимонопольного комитета

13 июня, 2018, 14:33

Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета Украины из-за задержки государственных закупок

Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня.

"Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - заявил министр Кабмина Александр Саенко.

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и тому подобное.

"Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органов местного самоуправления и сделаем детальный ее анализ, после чего представим на Правительстве результаты такой проверки", - добавил Саенко.