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Правительство одобрило отставку Жебривского


фото: facebook
Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского по собственному желанию

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам агентства "Интерфакс-Украина".

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - подчеркнул чиновник. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Напомним, сам Жебривский сообщил, что уходит в отставку днем, 11 июня. Его назначили главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого должность занимал Александр Кихтенко.

 

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