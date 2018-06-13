 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко ввел в действие решение СНБО по испытаниям военной техники

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В указе сказано, что контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отмечается, что текст решения СНБО предназначен для служебного пользования.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать