Порошенко ввел в действие решение СНБО по испытаниям военной техники
13 июня, 2018, 19:17
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине"
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В указе сказано, что контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отмечается, что текст решения СНБО предназначен для служебного пользования.
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