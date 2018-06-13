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Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донецкой области

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной государственной администрации

Соответствующий указ №164/2018 опубликован пресс-службой главы государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Также президент подписал указ №163/2018 о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".

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