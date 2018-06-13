Порошенко уволил Жебривского с должности главы Донецкой области
13 июня, 2018, 22:55
Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной государственной администрации
Соответствующий указ №164/2018 опубликован пресс-службой главы государства.
"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Также президент подписал указ №163/2018 о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу".
- Жебривский сообщил, что уходит в отставку днем 11 июня. Его назначили главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого должность занимал Александр Кихтенко.
- 13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского по собственному желанию.
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