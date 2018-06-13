Парламент Британии поддержал план выхода страны из ЕС
Об этом сообщает ВВС.
Нижняя палата парламента во время голосования, которое состоялось во вторник почти в полночь, одобрила план выхода из ЕС 324 голосами против 298.
Депутаты в течение дня обсуждали поправки, внесенные ранее Палатой лордов, к законопроекту о Brexit.
Правительство стремилось отменить поправку, которая предоставляла парламенту право решить, что произойдет, если Великобритания не сможет согласовать условия ее выхода из ЕС. Однако правительство в конце концов пошло на компромисс и парламент получит больше контроля за процессом выхода страны из ЕС.
Другие поправки к законопроекту ЕС предусматривают, что британская экономика будет тесно привязана к блоку, вопреки политике премьер-министра Терезы Мэй, которая заявила о выходе после Brexit как с единого рынка ЕС, так и Таможенного союза.
Среди прочего в поправках предлагается продлить членство страны в общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под нужды Британии с помощью подзаконных актов, минуя парламент.
Поправка правительства в отношении ирландской границы, которая гарантирует отсутствие новых пограничных договоренностей без согласия правительства Великобритании и Республики Ирландии, также была одобрена депутатами.
После согласования обеими палатами парламента документ должна утвердить королева Британии.
- Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что правительство хочет прописать в законе дату и время выхода Британии из ЕС - 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.
- В декабре 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Brexit будет стоить Британии от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд евро).
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