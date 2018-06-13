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Парламент Британии поддержал план выхода страны из ЕС

Парламент Великобритании проголосовал за правительственный план выхода страны из Европейского Союза

Об этом сообщает ВВС.

Нижняя палата парламента во время голосования, которое состоялось во вторник почти в полночь, одобрила план выхода из ЕС 324 голосами против 298.

Депутаты в течение дня обсуждали поправки, внесенные ранее Палатой лордов, к законопроекту о Brexit.

Правительство стремилось отменить поправку, которая предоставляла парламенту право решить, что произойдет, если Великобритания не сможет согласовать условия ее выхода из ЕС. Однако правительство в конце концов пошло на компромисс и парламент получит больше контроля за процессом выхода страны из ЕС.

Другие поправки к законопроекту ЕС предусматривают, что британская экономика будет тесно привязана к блоку, вопреки политике премьер-министра Терезы Мэй, которая заявила о выходе после Brexit как с единого рынка ЕС, так и Таможенного союза.

Среди прочего в поправках предлагается продлить членство страны в общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под нужды Британии с помощью подзаконных актов, минуя парламент.

Поправка правительства в отношении ирландской границы, которая гарантирует отсутствие новых пограничных договоренностей без согласия правительства Великобритании и Республики Ирландии, также была одобрена депутатами.

После согласования обеими палатами парламента документ должна утвердить королева Британии.

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