Парламент Британии поддержал план выхода страны из ЕС

13 июня, 2018, 16:58

Парламент Великобритании проголосовал за правительственный план выхода страны из Европейского Союза

Об этом сообщает ВВС.

Нижняя палата парламента во время голосования, которое состоялось во вторник почти в полночь, одобрила план выхода из ЕС 324 голосами против 298.

Депутаты в течение дня обсуждали поправки, внесенные ранее Палатой лордов, к законопроекту о Brexit.

Правительство стремилось отменить поправку, которая предоставляла парламенту право решить, что произойдет, если Великобритания не сможет согласовать условия ее выхода из ЕС. Однако правительство в конце концов пошло на компромисс и парламент получит больше контроля за процессом выхода страны из ЕС.

Другие поправки к законопроекту ЕС предусматривают, что британская экономика будет тесно привязана к блоку, вопреки политике премьер-министра Терезы Мэй, которая заявила о выходе после Brexit как с единого рынка ЕС, так и Таможенного союза.

Среди прочего в поправках предлагается продлить членство страны в общем рынке ЕС или не дать правительству возможности самостоятельно модифицировать европейские законы под нужды Британии с помощью подзаконных актов, минуя парламент.

Поправка правительства в отношении ирландской границы, которая гарантирует отсутствие новых пограничных договоренностей без согласия правительства Великобритании и Республики Ирландии, также была одобрена депутатами.

После согласования обеими палатами парламента документ должна утвердить королева Британии.