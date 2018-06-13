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Омбудсмен просит Конституционный суд отменить е-декларирование для общественных активистов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила в Конституционный суд представление с требованием отменить е-декларирование для общественных активистов

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады.

Омбудсмен подчеркивает, что необходимость предоставления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество зависимым от органов власти.

Антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам в части нарушения правовой определенности, - говорится в сообщении.

  • Напомним, 3 апреля Верховная Рада в очередной раз отказалась отменить электронное декларирование для общественных активистов. Ранее наличие е-декларирования для общественных активистов получило негативные выводы Венецианской комиссии, а международное сообщество обратилось с призывом отменить эти нормы.
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