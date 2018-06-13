 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Омбудсмен Денисова отправляется в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев

Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал он.

9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
  • По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
  • Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
  • Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать