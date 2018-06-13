Омбудсмен Денисова отправляется в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных

13 июня, 2018, 20:16

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев

Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал он.

9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе.

На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.



С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой! — Петр Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г