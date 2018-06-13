Омбудсмен Денисова отправляется в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных
13 июня, 2018, 20:16
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев
Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.
"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал он.
9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе.
На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.— Петр Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г
С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков.
- По состоянию на 9 июня Балух голодает уже 83-й день, потому что начал раньше, Сенцов - 27-й, Шумков -16-й. Кольченко прекратил голодовку.
- Сенцов уже похудел на 8 кг, у него начали выпадать зубы. Есть угроза отказа почек.
- Надзиратели колонии ежедневно принудительно вводят ему 1 л глюкозы. На 30 день голодовки политзаключенному начнут вводить зонд.
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