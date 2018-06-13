Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции, двое военных ранены

13 июня, 2018, 20:30

В течение 13 июня подконтрольные России боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в вечерней сводке.

На Луганщине активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также поблизости Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.

Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120- и 82-мм минометов.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.

Снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперским мерам, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.

В ходе боевых действий текущих суток два украинских защитника получили ранения.