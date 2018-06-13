Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции, двое военных ранены
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в вечерней сводке.
На Луганщине активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также поблизости Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.
Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120- и 82-мм минометов.
Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.
Снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперским мерам, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.
В ходе боевых действий текущих суток два украинских защитника получили ранения.
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