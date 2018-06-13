Одесский кинофестиваль откроет лента "Женщина на войне"
Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, передает "Укринформ".
"Пожалуй, впервые в истории Одесского кинофестиваля фильм-открытие - это копродукция Исландии, Франции и Украины фильм "Женщина на войне", который был представлен совсем недавно в программе Каннского кинофестиваля "Неделя критики" и получил награду. Режиссер Бенедикт Эрлингссон и творческая группа фильма представят его на церемонии открытия Одесского кинофестиваля", - рассказала Синькевич.
Она также добавила, что во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" будут показаны фильмы-хиты, которые получили награды и были отмечены на престижных мировых фестивалях.
"В частности, мы покажем фильм "Донбасс" Сергея Лозницы, который получил в этом году награду программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Сергей Лозница приедет и лично представит картину", - отметила генпродюсер.
- Напомним, в рамках программы 71-го Каннского международного кинофестиваля, который начался 8 мая, состоялись премьеры двух украинских лент - "Донбасс" и "Женщина на войне".
- Недавно стало известно, что в секции международных лент Мюнхенского кинофестиваля будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы.
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