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Одесский кинофестиваль откроет лента "Женщина на войне"


фото: dumskaya
Фильм "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона откроет IX Одесский кинофестиваль, который начнется 13 июля

Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, передает "Укринформ".

"Пожалуй, впервые в истории Одесского кинофестиваля фильм-открытие - это копродукция Исландии, Франции и Украины фильм "Женщина на войне", который был представлен совсем недавно в программе Каннского кинофестиваля "Неделя критики" и получил награду. Режиссер Бенедикт Эрлингссон и творческая группа фильма представят его на церемонии открытия Одесского кинофестиваля", - рассказала Синькевич.

Она также добавила, что во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" будут показаны фильмы-хиты, которые получили награды и были отмечены на престижных мировых фестивалях.

"В частности, мы покажем фильм "Донбасс" Сергея Лозницы, который получил в этом году награду программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Сергей Лозница приедет и лично представит картину", - отметила генпродюсер.

  • Напомним, в рамках программы 71-го Каннского международного кинофестиваля, который начался 8 мая, состоялись премьеры двух украинских лент - "Донбасс" и "Женщина на войне".
  • Недавно стало известно, что в секции международных лент Мюнхенского кинофестиваля будет представлена ​​драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы.
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