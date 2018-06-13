Обновленная операционная система для Apple TV: чего стоит ожидать пользователям

13 июня, 2018, 13:35

На Всемирной конференции WWDC компания представила вниманию потенциальных потребителей усовершенствованную операционную систему для Apple TV

Телевидение без границ с Apple TV стало доступным для потенциальных пользователей в 2007 году – именно тогда была презентована мультимедийная приставка от "яблочного" бренда. На этом именитая корпорация не остановилась, о чем свидетельствуют регулярные обновления программного обеспечения для устройства. Не стал исключением и текущий год:

5 фишек обновленной операционки

Купить устройство для просмотра видео-контента высокой четкости – Apple TV можно на moyo.ua. Какими функциональными возможностями оно обзаведется после загрузки свежего обновления?

1. Технология Dolby Atmos. Очередное обновление операционной системы для мультимедийной приставки поддерживает формат объемного звучания, который ранее был недоступен для владельцев Apple TV. Реалистичный, насыщенный и четкий звук – залог комфортного просмотра любимых фильмов и шоу, а также ярких впечатлений и эмоций.

2. Упрощение аутентификации. Процедура распознавания сети для подключения благодаря обновлению будет осуществляться автоматически без дополнительных манипуляций. Также по умолчанию будет совершатся и вход во все доступные для использования по подписке приложения.

3. Интеграция Siri для Apple-TV. Владельцы умной приставки для просмотра мультимедиа смогут насладится использованием виртуального персонального помощника. Соответственно, станет реальным поиск контента по голосовому запросу.

4. Система безопасного входа в приложения. Обновление позволит не заучивать на память пароли от всех полезных приложений – благодаря усовершенствованной системе синхронизации аутентификация будет происходить и автоматически, если идентификационные данные (пароли и коды) будут сохранены в памяти других гаджетов экосистемы Apple.

5. "Космический" интерфейс. Самым ярким и заметным новшеством можно считать изменение графических заставок. Они стали более привлекательными эстетически и интерактивными – с точки зрения взаимодействия с пользователем, а основой для создания новых "картинок" послужили фотоснимки, сделанные специалистами по астронавтике.

Не все сразу: когда обновление станет доступным для пользователей

Изучить подробную информацию о tvOS 12, ознакомиться с другими ее фишками, не упомянутыми выше, а также узнать ориентировочную дату появления обновления в открытом доступе можно на сайте Apple. По прогнозам, новинка станет доступной для обычных юзеров не ранее, чем в сентябре этого года.