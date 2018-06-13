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НАБУ ведет досудебное расследование в отношении замглавы АП Филатова, - СМИ

Представители НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что досудебное расследование детективы ведут в отношении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.

"Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", - подчеркнули в пресс-центре Бюро.

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