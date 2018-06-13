НАБУ ведет досудебное расследование в отношении замглавы АП Филатова, - СМИ
13 июня, 2018, 11:33
Представители НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственные источники.
Издание отмечает, что досудебное расследование детективы ведут в отношении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
"Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", - подчеркнули в пресс-центре Бюро.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-