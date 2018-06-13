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На Хмельнитчине за порубку семи дубов присудили штраф в 99 тыс. грн

Изяславский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск Шепетовской прокуратуры о взыскании убытков осужденного за незаконную порубку деревьев в лесу

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, осужденный должен уплатить в государственную и местную казну в целом 99 905 грн. Именно о такой сумме говорилось в иске прокуратуры.

Изяславский райсуд признал ответчика, жителя Староконстантиновского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК Украины, и назначил наказание – 1 год за решеткой с испытательным сроком 1 год.

Согласно приговору суда, в августе прошлого года мужчина срубил в полезащитной лесной полосе между селами Влашановка и Большие Пузырьки 7 деревьев породы дуб черешчатый, чем причинил ущерб окружающей природной среде. Ущерб оценили на сумму 99 905 грн.

Согласно ст. 107 Лесного кодекса Украины и к ч. 4, 5 ст. 68 закона «Об охране окружающей природной среды», граждане обязаны возместить вред, который причинили в результате нарушения лесного законодательства.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд области.

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