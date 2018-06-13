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На Хмельнитчине продавали суррогатный алкоголь под видом известных брендов

В Хмельницкой области сотрудники СБУ блокировали незаконное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя из недоброкачественного сырья

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что четверо жителей Каменец-Подольского организовали производство контрафактных алкогольных напитков под видом марок известных брендов. Подпольный цех по изготовлению фальсификата они оборудовали в одном из заброшенных складов.

Готовую «продукцию» они разливали в так называемые ПЭТ-бутылки различной емкости и пакеты bag-in-box. Поддельную водку дельцы сбывали на территории региона через доверенных лиц.

Во время санкционированных обысков в подпольном цехе изъято почти 5 тысяч литров этилового спирта и 2 тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также около 50 коробов контрафактных табачных изделий. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет почти 2 млн грн.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 28( Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1, 2, 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК. Продолжаются следственные действия.

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