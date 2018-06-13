На Донетчине полицейским сдался бывший пособник оккупантов "Чапаев"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Выяснили, что мужчина находился в Донецке и нес службу в т.н. "ДНР" с августа 2014 и до января 2015 года.
Как рассказал бывший наемник, он соблазнился слухами о большой зарплате в незаконных вооруженных формированиях и решил подзаработать.
Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранцу выдали военную форму и оружие и дали позывной "Чапаев". В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте воинской части и проверка транспорта, который въезжает - выезжает оттуда.
"В свободное время в военной части нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства", - рассказал мужчина.
Впоследствии «Чапаева» перевели в столовую, где он работал помощником повара до января 2015 года. Недоволен отношением командования подразделения к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в свой родной город Украинск.
Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-наемник решил обратиться в полицию.
- Напомним, 10 июня в Покровском районе Донецкой области 41-летний мужчина пришел в местную полицию и сообщил о своей попытке сотрудничества с российскими террористами.
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