На Донецкую область надвигается шторм: будут грозы, град и сильный ветер
13 июня, 2018, 15:50
13 июня в Закарпатской области и в Ужгороде объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
Отмечается, что сегодня в течение дня и вечером на территории Закарпатской области и Ужгорода ожидаются грозы, местами будут сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.
Более того, сегодня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м.
Напомним, что 12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов. В частности, в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области были повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-