На Донецкую область надвигается шторм: будут грозы, град и сильный ветер

13 июня, 2018, 15:50

13 июня в Закарпатской области и в Ужгороде объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Отмечается, что сегодня в течение дня и вечером на территории Закарпатской области и Ужгорода ожидаются грозы, местами будут сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

Более того, сегодня на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава - 1,0-1,5 м.

Напомним, что 12 июня в результате осложнения погодных условий на территории Украины было обесточено 238 населенных пунктов. В частности, в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области были повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.