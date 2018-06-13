 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Киевский коп передавал арестованное имущество третьим лицам: Убытки на 1,8 млн грн


фото: poltava.to
Следователю киевской полиции, который незаконно передал арестованное имущество на сумму почти 1,8 млн грн посторонним лицам, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой Киева сообщено о подозрении следственному отделу Оболонского УП ГУ ЧП в Киеве, который, превышая свои служебные полномочия, противоправно передал арестованное имущество третьим лицам, нанеся более 1,8 грн убытков компании-владельцу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, к полицейскому, который проводил расследование в уголовном производстве по факту покушения на получение суммы бюджетного возмещения должностными лицами, обратились с предложением незаконного завладения арестованным имуществом, которое фигурировало в указанном производстве.
 
В дальнейшем, следуя заранее разработанному плану и имея на руках разрешение суда только на осмотр имущества, следователь безосновательно исключил из состава 42 деревянных ящика с оборудованием для газоперекачивающих агрегатов, которые принадлежали частной компании, и передал их третьим лицам.
 
По результатам проведения судебной товароведческой экспертизы, частной компании нанесли ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.
 
В настоящее время милиционеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование продолжается.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать