Киевский коп передавал арестованное имущество третьим лицам: Убытки на 1,8 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Прокуратурой Киева сообщено о подозрении следственному отделу Оболонского УП ГУ ЧП в Киеве, который, превышая свои служебные полномочия, противоправно передал арестованное имущество третьим лицам, нанеся более 1,8 грн убытков компании-владельцу", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, к полицейскому, который проводил расследование в уголовном производстве по факту покушения на получение суммы бюджетного возмещения должностными лицами, обратились с предложением незаконного завладения арестованным имуществом, которое фигурировало в указанном производстве.
В дальнейшем, следуя заранее разработанному плану и имея на руках разрешение суда только на осмотр имущества, следователь безосновательно исключил из состава 42 деревянных ящика с оборудованием для газоперекачивающих агрегатов, которые принадлежали частной компании, и передал их третьим лицам.
По результатам проведения судебной товароведческой экспертизы, частной компании нанесли ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.
В настоящее время милиционеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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