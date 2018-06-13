Киевский коп передавал арестованное имущество третьим лицам: Убытки на 1,8 млн грн

13 июня, 2018, 08:10

Следователю киевской полиции, который незаконно передал арестованное имущество на сумму почти 1,8 млн грн посторонним лицам, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой Киева сообщено о подозрении следственному отделу Оболонского УП ГУ ЧП в Киеве, который, превышая свои служебные полномочия, противоправно передал арестованное имущество третьим лицам, нанеся более 1,8 грн убытков компании-владельцу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, к полицейскому, который проводил расследование в уголовном производстве по факту покушения на получение суммы бюджетного возмещения должностными лицами, обратились с предложением незаконного завладения арестованным имуществом, которое фигурировало в указанном производстве.



В дальнейшем, следуя заранее разработанному плану и имея на руках разрешение суда только на осмотр имущества, следователь безосновательно исключил из состава 42 деревянных ящика с оборудованием для газоперекачивающих агрегатов, которые принадлежали частной компании, и передал их третьим лицам.



По результатам проведения судебной товароведческой экспертизы, частной компании нанесли ущерб на сумму почти 1,8 млн гривен.



В настоящее время милиционеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.