Крупнейший детский лагерь в Украине могут закрыть
13 июня, 2018, 11:24
В одесском детском лагере "Молодая гвардия" во время проверки сотрудники ГСЧС обнаружили ряд нарушений и ему грозит закрытие
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Одесской области Михаил Вовк на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает "Общественное".
Одним из выявленных нарушений в "Молодой гвардии" было отсутствие централизованной пожарной сигнализации.
Также за нарушения могут закрыть могут санаторий "Затока" и базы отдыха "Черноморка" и "Мечта".
Сейчас ГСЧС подала иск в административный суд относительно выявленных нарушений.
"Молодая гвардия" — крупнейший лагерь после "Артека", что расположен в аннексированном Крыму.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двоих госпитализировали.
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