Крупнейший детский лагерь в Украине могут закрыть

13 июня, 2018, 11:24

В одесском детском лагере "Молодая гвардия" во время проверки сотрудники ГСЧС обнаружили ряд нарушений и ему грозит закрытие

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС Одесской области Михаил Вовк на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает "Общественное".

Одним из выявленных нарушений в "Молодой гвардии" было отсутствие централизованной пожарной сигнализации.

Также за нарушения могут закрыть могут санаторий "Затока" и базы отдыха "Черноморка" и "Мечта".

Сейчас ГСЧС подала иск в административный суд относительно выявленных нарушений.

"Молодая гвардия" — крупнейший лагерь после "Артека", что расположен в аннексированном Крыму.