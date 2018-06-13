Клип украинской группы вошел в шортлист Berlin Fashion Film Festival

13 июня, 2018, 10:14

Клип украинской группы ONUKA на песню "Vidlik" вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival сразу в четырех категориях

Об этом сообщается на фейсбук-странице гуруту.

"Видео вошло в шорт-лист Berlin Fashion Film Festival (BFFF) сразу в четырех категориях: "Лучший новый артист", "Лучшее музыкальное видео", "Художник-постановщик", "Стайлинг", - говорится в сообщении.

Конкурс Берлинского кинофестиваля в стиле fashion ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В этом году жюри из креативных директоров рекламных агентств, арт-директоров, продюсеров и режиссеров продакшинов, маркетинг-директоров брендов пересмотрело 985 роликов, выбрав в шортлист 150.

"Круто, когда работа украинской команды получает признание за пределами нашей страны. Найти себя в шортлисті BFFF - это признак того, что мы движемся в правильном направлении. Да, впереди еще много работы", - отметила Ната Жижченко, лидер группы ONUKA.

Клип "Vidlik" вышел в апреле 2016 года и с тех пор набрал 4 млн просмотров. Это первая совместная работа группы и украинского режиссера Анны Бурячковой.