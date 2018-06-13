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Кабмин изъял три села на Донбассе из перечня временно оккупированных

Кабмин изъял села Гладосовое и Майское (Донецкой области) и Новоалександровка (Луганской области) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы власти временно не осуществляют своих полномочий

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

Населенные пункты Гладосово и Майское (Донецкая область), Новоалександровка (Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположены на линии соприкосновения.

Отметим, что Майское и Гладосово осенью прошлого года перешли под контроль ВСУ. Новоалександровка была освобождена зимой этого года.

  • Напомним, что 8 февраля Кабинет министров внес изменения в приложения 1 и 2 к распоряжению от 7 ноября 2014 года №1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территориях которых органы власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения".
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