ФИФА выбрала место проведения ЧМ-2026 по футболу

13 июня, 2018, 14:35

Международная футбольная федерация выбрала место проведения чемпионата мира по футболу 2026 года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

На конгрессе ФИФА в Москве было решено, что ЧМ-2016 пройдет в США, Канаде и Мексике. Единственным конкурентом этих стран была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один воздержался.

ЧМ-2026 года будет проходить сразу в 23 городах - мексиканских Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее, канадских - Эдмонтоне, Торонто, Монреале, и американских Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.