ФИФА выбрала место проведения ЧМ-2026 по футболу
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
На конгрессе ФИФА в Москве было решено, что ЧМ-2016 пройдет в США, Канаде и Мексике. Единственным конкурентом этих стран была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку - 134, один воздержался.
ЧМ-2026 года будет проходить сразу в 23 городах - мексиканских Мехико, Гвадалахаре, Монтеррее, канадских - Эдмонтоне, Торонто, Монреале, и американских Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Бостоне, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстоне, Далласе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Канзас-Сити, Сиэтле.
- Ранее в Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м - США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.
- Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, раньше они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.
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