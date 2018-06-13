ФСБ провела обыски в домах крымских татар возле Ялты

13 июня, 2018, 23:31

В поселке Аутка близ Ялты российские силовики провели обыски в доме крымских татар и задержали женщину

Об этом в Facebook сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

"После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — написал адвокат.

По его данным, обыск проводили сотрудники "управление ФСБ" в Ялте.