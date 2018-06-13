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ФСБ провела обыски в домах крымских татар возле Ялты

В поселке Аутка близ Ялты российские силовики провели обыски в доме крымских татар и задержали женщину

Об этом в Facebook сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

"После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — написал адвокат.

По его данным, обыск проводили сотрудники "управление ФСБ" в Ялте.

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