ФСБ провела обыски в домах крымских татар возле Ялты
13 июня, 2018, 23:31
В поселке Аутка близ Ялты российские силовики провели обыски в доме крымских татар и задержали женщину
Об этом в Facebook сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.
"После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). До настоящего времени ее местонахождение неизвестно", — написал адвокат.
По его данным, обыск проводили сотрудники "управление ФСБ" в Ялте.
- Как сообщалось, в Симферополе, в районе компактного проживания крымских татар Ак-Мечеть Джами, задержали жителей полуострова, которые проводили акцию “Зажги огонь в своем сердце” ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.
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