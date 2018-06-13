Эксперт рассказал, когда могут вырасти тарифы на газ для населения

13 июня, 2018, 22:38

Уже сейчас цена на газ для населения могла быть выше на 15-20%

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Геннадий Рябцев.

"Скорее всего, коммунальные тарифы осенью вырастут. Если брать во внимание обязательства, которые брала на себя Украина, получая бывший транш МВФ, то речь шла при выравнивании цен на газ для населения и промышленности. Также Украина обещала минимизировать дефицит государственного бюджета и сделать так, чтобы цены на энергоносители были экономически обоснованными. Пока ни первого, ни второго, ни третьего Украина не сделала", - сказал Рябцев.

По его словам, уже сейчас цена на газ для населения могла быть выше на 15-20%. Ведь было принято постановление правительства по определению цен на газ для населения и промышленных потребителей. Глава правительства Владимир Гройсман своим решением отменил действие этого постановления. Цены на весь период отопительного сезона были удержаны на том уровне, который сформировался на начало сезона.

"Новое постановление отсрочено до начала осени. Скорее всего, его продлят до начала нового отопительного сезона, а вот тогда будет плохо. Потому что, если сейчас брать экономически обоснованную цену на газ, то она выше, чем цена на начало отопительного сезона 2017-2018. Выше где-то на 60-70%", - добавил эксперт.

Напомним, что в 2019 году "Киевводоканал" планирует поднять почти на 50% тарифы на водоснабжение и водоотведение.