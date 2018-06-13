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Что съесть, чтобы быть сытым. 8 полезных продуктов

Почему крупа киноа не хуже гречки, что нужно есть с рыбой, чтобы наесться, и почему чечевица "побеждает" все остальные бобовые по сытости

Об этом пишет издание НогиБоги.

Прежде всего важно понять, какова формула сытости. Это жиры + клетчатка.

Чтобы быть сытым длительное время, нужно сосредоточиться на продуктах, которые содержат "хорошие" жиры и клетчатку. Они медленно перевариваются, не вызывают резкого повышения и спада сахара в крови и помогают контролировать привычки в еде.

Миф о том, что жиры нужно полностью исключать - бессмысленный и вредный. Они - ценный источник энергии.

Однако важно уметь выбирать "хорошие" жиры.

Клетчатку надо кушать в любом виде. Для ощущения сытости важные растворимая и нерастворимая клетчатки. Первая питает и улучшает проходимость кишечника, вторая - убирает мусор со стенок кишечника и замедления высвобождения сахаров из пищи.

Орехи и ореховая паста

Ореховая паста должна быть без сахара и других подсластителей, а также без соли. Орехи в сыром виде и паста из них - лучший из доступных суперфудов.

Ненасыщенные жиры в орехах повышают тонус и уменьшают воспалительные процессы. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, защищают организм от преждевременного старения.

Миндаль, грецкий орех, фундук, кешью, фисташки и тыквенные семечки можно добавлять в салат, крем-суп и смузи-боул.

Киноа

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Киноа усваивается легче, чем большинство популярных каш. Отечественные гречка и пшено тоже насыщают, содержат клетчатку и не содержат глютена. Но киноа превосходит их благодаря повышенному содержанию и балансу клетчатки, растительного белка и сложных углеводов.

Киноа можно использовать как основу для каш и салатов. Она хорошо хранится в готовом виде, ее удобно брать на обед в офис.

Авокадо

Суточная норма Омега-3 - это, например, горсть грецких или других сырых орехов. Но лучшим источником является авокадо. Мононенасыщенные жирные кислоты в его составе будут поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Авокадо подойдет к блюдам на завтрак: его можно добавить в смузи, каши, омлет. Также можно съесть авокадо на обед и ужин в салатах или отдельно от блюд.

Чечевица

Бобовые - сложные для усвоения продукты и за счет содержания крахмала могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке. Но с чечевицей всего этого можно избежать.

В 1/2 чашки чечевицы - 8 г и 9 г клетчатки растительного белка.

Готовить ее можно на индийский манер. Нужно добавить имбирь, пряности, томатный соус или шпинатный мусс.

Жирная рыба

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Порция лосося, сельди, форели или скумбрии - идеальная замена стейка из красного мяса или диетического отварного куриного филе. Главное - дополнять рыбу салатами.

Это могут быть любые салаты, которые не содержат вредных соусов.

Темная зелень

Чем темнее, тем полезнее. Шпинат, брокколи, листовая капуста Кейл, рукола или петрушка - вся листовая зелень качественно влияет на состав крови. Витамин К в их составе предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, ломкость костей и хрупкость сосудов. Кроме того, в зелени отмечено высокое содержание кальция.

Хумус

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Отваренные нут и кунжут - база любого хумуса. Нут - источник растительного белка. При длительной температурной обработке его волокна становятся легко усваиваемыми системой пищеварения. Взбитый в пюре кунжут дополняет хумус клетчаткой и микроэлементами.

Хумус используют в привычных блюдах вместо сметаны, майонеза, а также как соус для овощей.

Семена льна и Чиа

Семена льна следует добавлять в стакан воды, предварительно измельчив. Семена льна и чиа можно добавлять в салаты или каши.

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