13 июня, 2018, 09:26

На Черкасщине четверо депутатов, их жены и бывший милиционер избили супругов за замечание о распитии алкогольных напитков в общественном месте

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас избитые находятся в стационаре, а депутаты свою вину отрицают. Даже больше – депутат областного совета, ранее возглавлявший медицинскую комиссию области, утверждает, что его жене сломали челюсть сразу в двух местах. Но в справке нет ни даты, ни фамилии врача.

"Потерпевшая Инна три дня не встает с кровати в палате интенсивной терапии отделения неврологии. Ей трудно говорить, ее избили депутаты поселкового и районного совета города Христиновка", - говорится в сюжете.

По словам Константина, мужа потерпевшей, он вместе с женой сделал замечание компании, которая распивала алкогольные напитки в центре города.

"Люди ответили агрессивным поведением, а потом жена депутата областного совета начала бить мою жену", - говорит мужчина.

Видео выложил в сеть Константин. На нем видно, что в парк заехала компания на дорогих авто и накрыла стол для празднования. Участниками действа были депутаты районного совета Анатолий Бордун и Виталий Паламарчук, горсовета - Евгений Кулибаба и областного совета - Олег Баштан.

Гражданская жена Баштана Елена Шевчук начал бить Инну, которая снимала все на видео. После этого завязалась драка. Пока Константин отбивался от мужской части компании, Инну били женщины. Преимущественно по голове. После этого к женщине подошел бывший милиционер Коломиец и ударил по лицу, от чего та потеряла сознание.

В больницу мужа с женой доставили одновременно вместе с женой депутата Еленой Шевчук, которая начала себе придумывать диагнозы.

Врачи оценили состояние супругов как средней тяжести, тогда как состояние Лены определить не смогли. За три дня муж Шевчук - депутат Олег Баштан утверждал, что жене сломали нижнюю челюсть в двух местах.

"Ей сделали уже операцию, у нее перелом челюсти. Все документы вы получите", - отметил Баштан.

То, что на видео женщина имела целые зубы и могла нормально улыбаться, депутат объясняет тем, что она - "мужественный человек и патриотка".

Также Баштан сказал, что в парке была не пьянка, а фестиваль.

"Цель которого - чтобы наши дети росли идентифицированы как украинцы, чтобы любили Украину, чтобы знали свой этнос, культуру", - говорит Баштан.

Глава районного совета Анатолий Бордун эту версию разделяет. И отмечает, что в тот день пили только лимонад и минеральную воду.

Полиция Христиновки открыла три уголовных производства. Одно - по заявлению от Инны Патрикаевой, другие - от депутатов.