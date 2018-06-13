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Более 300 ромов разместились возле железнодорожного вокзала Киева: Избили подростка, - СМИ


фото: Інформатор
На киевском вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" появилось новое поселение ромов

Об этом сообщает "Информатор".

После себя они оставляют мусор и нападают на людей. В Facebook пользователи возмущаются разбойным поведением представителей нацменьшинства.

Об одном из таких случаев рассказывает Юлия Попова, мать избитого ромами парня.

"Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала. Увидели наповп ром, что бегут к ним, испугались и убежали. Сын бежал последним, ему в голову прилетела бутылка. Он упал и потерял сознание", - рассказывает Юлия.

Парень очнулся и после этого снова получил удав по голове бутылкой. Потерпевшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

По словам Юлии, вблизи вокзала разместилось около 300 цыган.

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