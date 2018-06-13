Более 300 ромов разместились возле железнодорожного вокзала Киева: Избили подростка, - СМИ
13 июня, 2018, 11:44
На киевском вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" появилось новое поселение ромов
Об этом сообщает "Информатор".
После себя они оставляют мусор и нападают на людей. В Facebook пользователи возмущаются разбойным поведением представителей нацменьшинства.
Об одном из таких случаев рассказывает Юлия Попова, мать избитого ромами парня.
"Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала. Увидели наповп ром, что бегут к ним, испугались и убежали. Сын бежал последним, ему в голову прилетела бутылка. Он упал и потерял сознание", - рассказывает Юлия.
Парень очнулся и после этого снова получил удав по голове бутылкой. Потерпевшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
По словам Юлии, вблизи вокзала разместилось около 300 цыган.
- Напомним, 7 июня в Киеве представители Национальных дружин демонтировали лагерь ромов на территории национального природного парка "Голосеевский". Также один из лагерей цыган по улице академика Палладина в Киеве покинул это место после визита полусотни активистов.
- Полиция Киева открыла дело по факту разгрома лагеря ромов в Национальном парке "Голосеевский".
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