Более 300 ромов разместились возле железнодорожного вокзала Киева: Избили подростка, - СМИ

13 июня, 2018, 11:44

На киевском вокзале возле кинотеатра "Ультрамарин" появилось новое поселение ромов

Об этом сообщает "Информатор".

После себя они оставляют мусор и нападают на людей. В Facebook пользователи возмущаются разбойным поведением представителей нацменьшинства.

Об одном из таких случаев рассказывает Юлия Попова, мать избитого ромами парня.

"Вчера вечером мой младший сын с друзьями проходил в районе Вокзала. Увидели наповп ром, что бегут к ним, испугались и убежали. Сын бежал последним, ему в голову прилетела бутылка. Он упал и потерял сознание", - рассказывает Юлия.

Парень очнулся и после этого снова получил удав по голове бутылкой. Потерпевшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

По словам Юлии, вблизи вокзала разместилось около 300 цыган.