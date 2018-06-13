6 советов, которые помогут полюбить пробежку на рассвете

13 июня, 2018, 15:29

Правило "10 минут" и хорошее настроение от физической нагрузки. Почему еще полезно выходить на пробежку в 6 утра

Об этом пишет Daily Mail.

Скажите себе, что это занимает всего 10 минут

Существует термин "эйфория бегуна" - это ощущение особого подъема, в котором находятся люди, которые регулярно бегают. Большинство начинающих думает, что такого эффекта можно добиться только после нескольких часов пробежки. Однако для того, чтобы ощутить удовлетворение от занятия, нужно 10 минут.

Определите, каким должен быть ваш день

Спорт в начале дня - один из способов защитить себя от плохого настроения, неприятных ситуаций и других негативных событий, которые могут случиться в течение дня.

"Даже немного интенсивных прыжков, аэробики или танцев в спальне в течение 5-10 минут утром заставят вас почувствовать себя лучше и дадут вам лучшее настроение до конца дня", - говорит спортивный психолог Майкл Колфилд.

Выполняйте упражнения, которые действительно работают

Согласно исследованию, бегуны испытывают эйфорию через 8 минут и 28 секунд после начала тренировки, а удовольствие от групповых занятий - через 9 минут и 7 секунд. Тренажерный зал дает ощущение эйфории наиболее быстро - всего за 6 минут и 36 секунд.

Спокойная прогулка в парке также заставит чувствовать себя хорошо, но это может занять больше времени.

Изучите влияние физических упражнений на мозг

Отсутствие мотивации - самая частая причина отказа от тренировок. Этому можно противодействовать: стоит знать о научно доказанном эффекте, который дают упражнения для мозга.

Движение тела оказывает защитное и долгосрочное воздействие на мозг. Даже одна тренировка увеличивает уровень нейротрансмиттеров, таких как допамин, серотонин и норадреналин, что сразу улучшает настроение.

Найдите причину

Нужно определить, почему вы не хотите и, наоборот, почему бы не проснуться в 6 утра, чтобы тренироваться. При этом недостаточно просто хотеть потерять вес, поскольку это эмоциональное решение.

Эта причина должна быть простой и конкретной.

Отделите оправдание от причин

Важно не искать каждый раз оправдание для того, чтобы не идти на пробежку. Отказом от тренировки могут быть только существенные причины. Например, вчера вы получили травму или утром вам нужно быть в аэропорту.